Gümüşhane'de deprem anı tatbikatı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Müftülükler ve Kur'an kurslarında 81 ilde eşzamanlı düzenlenen deprem anı tatbikatı Vali Kamuran Taşbilek'in katılımıyla Gümüşhane'de de yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen tatbikat kapsamında İl Müftülüğünde çalışan personeller ve 4-6 yaş Kur'an kursuna katılan çocuklar güvenli şekilde binaları boşalttıktan sonra toplanma alanına ulaştı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından organize edilen tatbikatta kursta okuyan çocuklar ve personel deprem sırasında ne yapılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirildikten sonra siren sesinin ardından çök-kapan-tutun hareketi yaparak temsili depremin sona ermesinin ardından güvenli şekilde toplanma alanına tahliye gerçekleşti.

İl Müftüsü Hüseyin Gün, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mesut Bayrak ve görevli personelin katıldığı tatbikatın ardından açıklama yapan Vali Kamuran Taşbilek, 81 ilde eşzamanlı olarak Gümüşhane'nin de bütün ilçelerindeki müftülükleri ve Kur'an kurslarında yapıldığını söyledi.

Depremden etkilenme tatbikatıyla bir farkındalık oluşturduklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Daha önce de afet eğitim yılı kapsamında ilimizde deprem eğitimleri verildi. Bu tatbikatlarda verilen eğitimlerin tamamlayıcı parçaları oluyor. Deprem dünyanın bir gerçeği. Böyle birşey olduğunda güvenliğimizi ve tedbirlerimizi nasıl alacağımıza dair provalar yaptık. Ülkemize ve dünyaya afetsiz, sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz” dedi.