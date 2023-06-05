Gümüşhane'de dolu yaylaları beyaza bürüdü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle Kazıkbeli Yaylası beyaza büründü.

Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyü sınırları içerisinde yer alan ve denizden yüksekliği 2 bin 350 metre olan Kazıkbeli Yaylası'nda öğleden sonra dolu yağışı etkili oldu. Kazıkbeli Yaylası ve çevresinde etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kış ayında ortaya çıkan kar manzarasına benzer görüntüler ortaya çıktı.