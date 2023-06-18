Gümüşhane'de eşsiz sis denizi manzarası

Gümüşhane'deki derin vadilerde sabahın ilk ışıklarında ve akşam saatlerinde oluşan sis tabakasının yüksek kesimlere çıkıldığında oluşturduğu sis denizi manzarası büyüleyici anlar oluşturuyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'deki yüzlerce yüksek zirve ile vadiler arasında sabah ve akşam saatlerinde görülen “doğanın büyülü örtüsü” olarak nitelendirilen sis tabakasının oluşturduğu manzaralar izleyenleri adeta büyülüyor.

Oluşan manzara bölgeye giden fotoğrafçılar tarafından aralıklı hızlandırılmış çekim tekniğiyle kayıt altına alınırken, normal şartlarda bulutların yavaş hareketi bu teknikle hızlandırılınca ortaya çıkan bulutların adeta dans ettiği görüntüler göz alıcı manzaraya dönüştü.

Her şeyi sarmalayan bir örtü gibi yayılan sisle birlikte ortaya çıkan bu mistik görüntüyü çekmek için daha güneş doğmadan yerini alan fotoğrafçılar uzun süre eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün 2 bin 285 metre rakımlı zirvelerinden güneşin doğuşuyla birlikte bu eşsiz oluşumu kayıt altına alan fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, ayaklarının altındaki manzaranın sessizliğin hüküm sürdüğü bir dünyaya dalmış gibi hissettirdiğini ve huzur duygusu uyandırdığını söyledi.

Aslen Karslı olduğunu ve 7 yıldır Gümüşhane'de yaşadığını kaydeden Aydın, “Gümüşhane'ye geldikten birkaç yıl sonra GÜDAK'la tanışarak şehrin dağlarını keşfe başladım. Hafta sonları genellikle fotoğraf çekmek ve doğa yürüyüşleriyle uğraşıyorum. Kamp yaptığımız Yücebelen yaylasında 04.30'da uyandım ve çok güzel bir sis manzarasıyla karşılaştım. Gün doğumu, sis, sis denizi fotoğrafları başta olmak üzere bol bol fotoğraf çektik. Havaların yağışlı olmasından dolayı beklentimiz yüksekti, sis denizini bekliyorduk” dedi.

Sabah kalktığımda çadırın kapısını açtığında çok güzel bir manzarayla karşılaştığını ve makinelerini alarak 1 kilometre uzağa giderek sis denizi manzarası fotoğrafı çektiklerini ifade eden Aydın, “Sis denizi ve aynı zamanda gün doğumu manzarasıyla bulutların üzerindeymiş hissine kapıldık. Gümüşhane sıradışı coğrafyaya sahip. Çok sayıda zirveye ve vadiye ev sahipliği yapan bir yer. O yüzden her gittiğimiz yerde farklı sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Bugünkü yürüyüşümüzde de onunla karşılaştık. Çok güzel manzaralar yakaladık” ifadelerini kullandı.