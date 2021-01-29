Gümüşhane'de etkili kar yağışı

Gümüşhane'de sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün gün boyu yağmurun yağdığı Gümüşhane'de Meteoroloji'nin de uyarı yaptığı gibi sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Devam eden yağışın ardından an itibariyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yağışın etkisini gece yarısına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Gümüşhane'de merkez ilçeye bağlı 20, Kelkit ilçesine bağlı 20 ve Köse ilçesine bağlı 10 olmak üzere toplam 50 köy yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlara müdahale ederken, diyaliz hastalarının olduğu köy yollarında çalışmalara başladı.

Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.