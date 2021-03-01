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Gümüşhane'de ev ve ahır yangını

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesinde bir ev ve ahırda yangın çıktı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesinde bir ev ve ahırda yangın çıktı. Yangında ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cayra mahallesinde Mustafa ve Necmettin Topkara'ya ait ev ve ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Görgü tanıklarının haber vermesinin ardından Kürtün, Özkürtün ve Torul Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.


Yangında ahırda bulunan hayvanlar son anda vatandaşlar tarafından çıkarılarak kurtarılırken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

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