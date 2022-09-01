İhlas Haber Ajansı

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Gümüşhane'de evini yarasa basan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti

Gümüşhane’de akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evini yarasalar istila etti.

Gümüşhane'de akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evini yarasalar istila etti. Evini basan yarasalardan kurtulamayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti.


Gümüşhane Karşıyaka mahallesinde akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evine yarasalar girdi. Camı açık bırakılan odanın ışıklarını açtığında şok manzarayla karşılaşan ev sahibi bir süre yarasaları çıkarmayı denedi. Ev sahibi yarasalar dışarı çıkmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli yaptıkları çalışma sonucunda yarasaları evden çıkarmayı başardı.

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