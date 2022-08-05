Gümüşhane'de festival coşkusu devam ediyor

Gümüşhane'de 3 yıllık aradan sonra dün başlayan 25.Uluslararası Kültür ve Turizm Festivalinin ikinci gününde stant açılışları ve protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

15 Temmuz Zafer Meydanında Erzincan Belediyesi Mehter Takımının dinletisi ve KKTC, Erzurum, Trabzon ve Gaziantep'ten gelen halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle başlayan programda protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından protokol üyeleri kurdele keserek stantların açılışını gerçekleştirdi.

“Festivalimizin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum”

Burada konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Festivalimizin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bu festivalin hazırlanmasında emeği geçen başta Gümüşhane Belediye Başkanımız Ercan Çimen olmak üzere bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz

Festivalin ülkeye ve şehre hayır getirmesi temennisinde bulunan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de “Festivalimizin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Buradaki tüm insanlar hepimiz milletimize hizmetkarız. Ahmed Ziyaüddîn-i Gümüşhanevi Hazretlerinin bir sözü var, ‘Esas olan hizmettir. İnsan hizmet ettikçe himmete mazhar olur, izzet bulur, hem dünya hem ahiret saadetine erişir.' diye. Bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz, insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Tekrar festivalimize katılan ve emeği geçen herkese hoşgeldiniz diyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ve sanatçıların yer aldığı yöresel ürünler stantları gezildi. Stantlarda Kelkit Belediyesi tarafından katılımcılara kuru fasulye, Torul Belediyesi tarafından da haşlanmış patates ve turşu ikram edildi.

Program çerçevesinde akşam saatlerinde aynı alanda Özkan Pekin, Onur Akgül, Selçuk Çelik ve Eda Doğanay konserleri gerçekleştirilecek.

Etkinliğe Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Belediye Başkanı Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, ArzularKabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, İYİ Parti İl Başkanı Ali Ateş, İstanbul GÜDEF Başkanı Bayram Demir, GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın, davetliler ve vatandaşlar katıldı.