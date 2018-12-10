Gümüşhane'de gece kaçak av yapanlara 4 bin 669 lira ceza kesildi

Kurum gece gündüz yaptığı denetimlerde 2018 yılında kaçak avlananlara 59 bin 187 lira cezai işlem uyguladı.

Köse İlçe Jandarma komutanlığının da desteğini alarak gece 02.00 ile 03.00 sıralarında gece avı yapanlara yönelik uygulama yapan DKMP Av Koruma ve Kontrol Ekipleri, gece avı yapanları suçüstü yakalayarak ceza kesti.

Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın, Av Koruma ve Kontrol Ekiplerince kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini belirterek 2018 yılında toplam 59 bin 187 TL cezai işlem uygulandığını söyledi.

Yaban hayatı ve bunların oluşturduğu biyolojik çeşitliliğin Türkiye'nin sahip olduğu tabii kaynak değerlerinin en hassas ve ihtimam isteyen alanlarından birisi olduğunu vurgulayan Aydın, “Doğa atalardan miras değil emanettir. Yalnızca ülkemiz için değil, bütün dünya için bir ortak emanet olan yaban hayatı kaynaklarımız ve bunların oluşturduğu biyolojik çeşitlilik, ülkemizin sahip olduğu tabii kaynak değerlerinin en hassas ve ihtimam isteyen alanlarından biridir. Yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, bu alanlardan şuurlu, planlı faydalanılması ve bu mirasın sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile gelecek nesillere intikalinin sağlanması Bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu çalışmaların başında gelmektedir. Bu ihtimam ve özveri isteyen çalışmayı yürütmek de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün ana hedefleri arasında yer almaktadır” dedi.

Yaban hayatının korunması konusunda asıl olanın türleri yaşadıkları tabii ortamlarında koruyabilmek olduğuna değinen Aydın, bu maksatla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yapılan koruma kontrol çalışmalarının da usulsüz avlanmayı önlemeye yönelik faaliyetleri içerdiğini kaydetti.

“Vatandaşlarımız kaçak avcıları ihbar etsinler"

Kaçak avcılığın önlenmesi ve vatandaşların yaban hayatı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla avcılarla, yaban hayatı konusunda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleriyle, kolluk kuvvetleri ve gittikleri köylerdeki vatandaşlar ile toplantılar yaptıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

“Sürdürülebilir ve bilinçli avcılık yapılması için Şube Müdürlüğümüzce, Av Koruma ve Kontrol ve bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızın yasa dışı avcılık yapanları özellikle gece far avı yapanların görmeleri halinde en hızlı şekilde Şube Müdürlüğümüze ya da kolluk kuvvetlerimize bildirmeleri gerekiyor. Gelen ihbarlara karşın 7/24 hazırda bulunan ekiplerimiz ile ihbarlara anında karşılık veriliyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kanunlara ve kurallara göre av yapmaları gerekmektedir.”

“Avcılardan av yasakları hususunda daha hassas davranmalarını bekliyoruz”

Yaban hayatının korunmasında ve bu emanetin gelecek nesillere taşınmasında Şube Müdürlüğünün yürüttüğü denetim faaliyetlerinin yanı sıra avcılara da büyük mesuliyetler düştüğünün altını çizen Aydın, “Avcılarımızın yaban hayatı sürdürülebilirliği adına avlanırken kanunlara, vicdana ve avcılık etiğine uygun davranması gerektiğine, yaban hayvanlarının yaşam ortamıyla beraber en iyi korumasının yine avcılar tarafından yapılabileceğine inanarak, av yasakları hususunda daha hassas davranmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.