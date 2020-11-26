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Gümüşhane'de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi

Gümüşhane’de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.


“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti il merkezinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay ve diğer yetkililerin katılımıyla geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildi.


İl merkezindeki çay ocakları, marketler, şarküteriler, berberler, ulusal zincir marketler ve diğer işletmeler ziyaret edilerek maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı.


Uygulamada ayrıca vatandaşların şehir içinde ulaşımını sağladığı taksiler, dolmuşlar ve Belediye Otobüsleri de denetlendi.


Vali Taşbilek, denetim faaliyetinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada maske konusundaki duyarlılıklarından dolayı Gümüşhanelilere teşekkür ederek kış mevsimi öncesinde vatandaşlardan misafirlik ve komşuluk ilişkilerini azaltmalarını istedi.

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