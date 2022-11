Gümüşhane'de geniş katılımlı deprem anı tatbikatı yapıldı

57'de farkındalık oluşturmak için Türkiye genelinde olduğu gibi Gümüşhane'de de AFAD koordinasyonunda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı.

Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve kurum müdürlerinin katılımıyla Gümüşhane Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen tatbikat öncesinde AFAD ve UMKE'nin stantları ve fotoğraf sergisi gezildi.

Gençlik Merkezinde bulunan odada saatler 18.57'yi gösterdiğinde protokol üyeleri öğrencilerin de katılımıyla çök, kapan ve tutun hareketini yaptı.

Tatbikatın ardından vatandaşlara seslenen Vali Kamuran Taşbilek, deprem anı tatbikatına ilgi gösteren herkese teşekkür ederek, “Allah afetle sınamasın, afetle terbiye etmesin bizleri” dedi.

Türkiye'nin deprem, afet bölgesi olduğunu ve her türlü sıkıntıyla her an karşılaşılabileceğini kaydeden Vali Taşbilek, “İçişleri Bakanlığımız daha önce afet eğitim yılı ilan etmişti. Bu çerçevede ülkemizde 55 milyonun üzerinde kişiye, ilimizde de hedeflerin üzerinde 116 bin kişiye eğitim verildi. Bu yıl afet tatbikat yılı olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar değişik senaryolarla yapılan tatbikatlara 68 bin kişi katıldı. Bugünde 23 yıl önceki Düzce depreminin yıldönümü vesilesiyle ülkemizin her yerinde Düzce depreminin saati olan 18.57'de toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir tatbikat yapıldı. Gördük ki Allah'a şükür insanlarımızın depreme ve afetlere yönelik belirli bir noktaya getirme çabamız iyi yolda gidiyor. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu tatbikatların amacı da bu zaten. Çok daha iyi noktaya gelebilmek, duyarlı olabilmek, farkındalığımızı en üst seviyeye çıkarabilmek için bu tatbikatlar çok önemli. İlimizde de farkındalığın artmış olduğunu görüyoruz. Afet öncesi alınması gereken tedbirler, binaların dönüşümü, yenilenmesi, insanlarımızın eğitimleri çok önemli. Bu tatbikatlar da bunun bir parçasıydı” diye konuştu.

İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün deprem ve tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etmesi ve Kur'an-ı Kerim okumasının ardından program sona erdi.