Gümüşhane'de gizli buzlanma kazaları da beraberinde getirdi: 6 yaralı

Dün akşam yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından özellikle viyadükler ve tünellerin giriş çıkışlarında gerçekleşen gizli buzlanma sürücülerin dikkatsizliği ve tedbirsizliğiyle buluşunca Gümüşhane-Trabzon karayolunda ard arda 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kazanın sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği Gümüşhane'de, Torul istikametine ilerleyen Recep Yazıcı yönetimindeki 61 AFC 482 plakalı araç Taşocagı Tüneli girişinde kayarak kontrolden çıktı. Takla atarak tünel içerisinde duran araçta bulunan sürücü Yazıcı ve Fahrettin Meral yaralandı.

Bu kazadan birkaç saat sonra Torul istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen Emrah Günaydın yönetimindeki 28 ABG 812 plakalı tır Harmancık köyü mevkiinde yolun buzlu ve kaygan olması nedeniyle kayınca aynı yönde yanından geçen Mesut Erdem yönetimindeki 29 DF 330 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Mesut Erdem hafif şekilde yaralandı.

Aynı yoldaki son kaza ise Harmancık Tünelinde gerçekleşti. Torul istikametine ilerleyen Resul Balcı yönetimindeki 29 DD 008 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Balcı ile araçta bulunan Ramazan Mehmet Açılel ve Mustafa Boşnak yaralandı.

Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.