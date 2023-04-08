Gümüşhane'de ‘Hayırlı Gelenek' artarak devam ediyor

Gümüşhane'de köylülerin kendi imkânlarıyla yoldan geçen vatandaşlara verdiği iftar sofrası geleneği Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Kale köyünde de başladı.

Gümüşhane'de ilk olarak merkeze bağlı Kırıklı ve Geçit köylerinde başlayan iftar sofrası geleneği artarak devam ediyor. Köylülerin Ramazan ayı boyunca tamamen kendi imkânlarıyla oluşturdukları iftar sofraları özellikle yoldan geçen ve iftara yetişemeyen yolcuların ve şoförlerin gönül rahatlığıyla iftar yapmalarına olanak sağlıyor. Gümüşhane'nin merkeze bağlı köylerinde süren ve diğer köylere de örnek olan bu geleneğin tüm Türkiye'ye yayılmasını isteyen Kale köyü sakinleri, vatandaşların da uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

“Tüm Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz”

Diğer köylerde süren iftar sofrası etkinliğine gençlerin talebi üzerine başladıklarını söyleyen Volkan Ülker, “Ramazanla ilgili olan bu programı biz başlattık. İlk defa bu sene oldu bu köyde, devamının da olmasını istiyoruz. Yani köyün gençleri de sahip çıkmasını istiyoruz. Bu yemekleri karşılayan köyün zenginlerinden Allah razı olsun. Farklı köylerde yıllardır var biz burada da neden olmasın diye başladık. Gençlerimizin talebi oldu. Köyden gelenlerin, dışardan gelenlerin katılımıyla bayan-erkek burada yemeğimizi yiyoruz. Tüm Türkiye genelinde de böyle bir şeyin olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kale köyünde bulunan herkesin bu organizasyona katkı sağladığını söyleyen Sezgin Ülker de, “Köyümüzün hayırseverleri, gönüllüler herkes bir katkıda bulunarak bir iftar yemeği vermeye başladık ve herkesi davet ettik. Yoldan geçen kamyonudur, otobüsüdür, evine geç kalanıdır, evinde yemeği olmayanıdır herkes katılıyor ve güzel bir etkinlik oluyor. Tabii her yerde olması lazım şu anda bildiğim kadarıyla Gümüşhane merkezde bir iftar çadırı yok ama birçok köyümüzde var, Geçit köyünde var, Kırıklı köyünde var şimdi biz başladık güzel bir gelenek” dedi.