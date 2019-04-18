Gümüşhane'de ‘Her organ bağışı yeni bir hayattır' paneli

Gümüşhane'de İl Sağlık Müdürlüğü ve Gümüşhane Üniversitesi tarafından ‘Her Organ Bağışı Yeni Bir Hayattır' konulu panel düzenlendi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinatörü Dr. Fatih Kacıroğlu, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm.Dr. Utku Özdemir Biliç, Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm.Dr. Ertuğrul Kara, Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Melike Demir Doğan ve Gümüşhane İl Müftüsü Osman Ayas katıldı.

Yıl içerisinde organları bağışlanan hastaların yakınlarının da katıldığı panelde salon girişine kurulan stantta 100'ün üzerinde öğrenci organ bağışında bulundu. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, toplantının insanlara umut olma noktasında bir ışık olması temennisinde bulunarak, en yakınlarını toprağa verirken bile insanları düşünen, onların toprağa verdikleri bedenlerinden alınan organlarla başkalarının yaşamasına vesile olan herkese teşekkür etti.

“Yaşarken başkalarına faydalı bir şekilde yaşayıp bu dünyadan göçüp giderken de başkalarına faydalı olmak lazım”

Panelin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Vali Taşbilek, “İnsan çok özel bir varlık. Yaşarken başkalarına faydalı bir şekilde yaşayıp bu dünyadan göçüp giderken de başkalarına faydalı olması lazım. Bunu yapabilen insanlardan Allah razı olsun. Bugüne kadar organ bağışında bulunanların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelere de gösterdikleri duyarlılık nedeniyle minnet ve şükran duygularımızı iletiyorum” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram ise Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada ölümcül hastalıklardan dolayı 1 milyar insanın acil organ nakli beklediğini, Türkiye'de son yıllarda önemli kazanımlar olmakla birlikte arzu edilen oranda olmadığını söyleyerek bu konuda bir farkındalığın gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğiyle kurulmuş bir devlet geleneğine sahip bir milletiz”

İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan da açılış konuşmasında organ bağışının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sağlık problemlerinin başında geldiğini belirterek, “Her geçen gün sayısı artmakla birlikte ülkemizde umutla organ nakli bekleyen 26 bin üzerinde insanımız mevcuttur. Organ bağışı sayımız yıllık 3 bin 500 civarındadır. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğiyle kurulmuş bir devlet geleneğine, bir insanı yaşatmanın bütün insanları yaşatmak inancına sahip bir milletiz. Eğer organ bağışının önemini iyi bir şekilde anlayıp iyi bir şekilde anlatırsak bu tür rakamların değişeceğine inanıyoruz” dedi.

“Gelin organ bağışı ile bu insanların yeniden hayata tutunmalarını sağlayalım”

Pehlivan, panele misafir olarak katılan organ bağışçısı yakınlarına da bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederek, “Gelin biz hep birlikte umutla bekleyen, noktalanmak üzere olan hayatların devamını sağlayalım. Geliniz bir organ bağışı ile bu insanların yeniden hayata tutunmalarını sağlayalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel” çağrısında bulundu.

Panelistlerden Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Utku Özdemir Biliç, halk arasında kafa karıştıran beyin ölümü ve bitkisel hayat kavramlarını anlatırken, Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Melike Demir Doğan ise organ bağışı konusunda öğrencilere yönelik yapılan farkındalık çalışmalarından bahsetti. Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinatörü Dr. Fatih Kacıroğlu ve Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm.Dr. Ertuğrul Kara son bir yıl içerisinde Gümüşhane'de 3 organ nakli yapıldığını, kayıtlı organ bağışçı sayısında halen istenilen yerde olunmadığını söyledi.

“Bağışlanan organla günah işlenirse ne olacak?”

Gümüşhane İl Müftüsü Osman Ayas ise toplumda özellikle “Benim verdiğim organımla organı alan kişi eğer birtakım yanlışlar, günahlar, hatalar işlerse bundan bana gelecek olan hisse nedir” gibi tereddüttün hakim olduğunu belirterek, “Bir kimseyi sebepsiz yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir, bir kişiyi de yaşatmak bütün insanlığı yaşatmak gibidir” ayetini hatırlattı ve organ ve doku naklinin bu çerçeve içerisine girdiğini söyledi.

“O organı kim kullanıyorsa sorumlusu da odur”

İslam dinine göre insanın en mükemmel şekilde yaratıldığını ve Allah'ın kainattaki her şeyi insan odaklı olarak yarattığını kaydeden Ayas, “Şu anda organ nakli bir zaruret haline gelmiştir. Bir tedavi yöntemidir. Bu konuda muzdarip olan çok insanımız vardır. İnsanı yaşatabilmek, hayatiyetini sürdürebilmesine yardımcı olabilmek önemli şeylerdir. O organı kim kullanıyorsa sorumlusu da odur. Kim yaptıysa sorumlusu odur. Dolayısıyla benim böbreğimle şunu yaptı, gözümle şunu yaptı şeklindeki düşünceleriniz dinen bir sıkıntı teşkil etmeyeceğini bilmenizi özellikle istirham ediyorum. Organ ve doku nakli konusunda ücret alınması kesinlikle caiz değildir. Diğer bir önemli mesele de bu işin devlet kontrolü altında yapılması gerekiyor. Bizim hastanelerimizde doktorlarımızın nezaretinde olması gerekiyor” dedi.

Program sonunda organları bağışlanan kişilerin aileleri ile konuşmacılara çiçek ve plaket takdim edilerek teşekkür edildi.