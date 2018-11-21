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Gümüşhane'de inşaatın çatısından düşen işçi öldü

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde çalıştığı üç katlı binanın çatısında dengesini kaybederek aşağı düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çalıştığı üç katlı binanın çatısında dengesini kaybederek aşağı düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli köyünden olan 2 çocuk babası Zafer Arslan (41), Selimiye köyünde 3 katlı binanın çatısında çalışırken bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.


Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Arslan'a ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaptı. Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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