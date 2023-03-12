Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıldönümü etkinlikleri

Gümüşhane'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü düzenlenen törenle kutlandı.

Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen ve İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin kahramanlık destanının şiarı olduğunu belirterek, “Mehmet Akif Ersoy, milli dava ve milletini sahiplenme noktasında hepimizin örnek alacağı büyük bir dava adamıdır. Mehmet Akif'in ifadesiyle Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemin şartlarına baktığımız zaman memleketimiz çok büyük sıkıntılar içerisinde. Büyük bir imparatorluğun yaşadığı sıkıntılar üzerine büyük bir mücadele davası kurtuluş davası yürütülüyor. O kurtuluş davasının maddi önderleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte topyekün Türk Milleti olurken manevi önderlerine baktığımızda da bunların başında Merhum Mehmet Akif Ersoy Geliyor. Milletinin yükselmesine ve gelecekte de öyle olmasına inanan büyük fikir adamımız İstiklal Marşını da milletinin ve devletinin gücünü bilerek her satırında her kelimesinde büyük Türk milletini ortaya koyan iradeyi ifade ediyor. Bugüne kadar da şanlı İstiklal Marşımız hepimizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün sembolü olarak sürmekte” dedi.

Okulun tarih öğretmeni Sinan Demir'in konuşması ve öğrencilerin hazırladığı “Akif'in Sözü Cumhuriyet'in 100'ü” adlı oratoryo gösterisinin sahnelenmesinin ardından tören, protokol üyeleri ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.