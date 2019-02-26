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Gümüşhane'de Jandarma trafik dedektiflerini bilgilendiriyor

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Kısım Amirliği ve Trafik Timleri il genelinde 5 günde 375 öğrenciyi Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında bilgilendirdi.


18-22 Şubat tarihleri arasında, Jandarma sorumluluk alanında bulunan Merkez İlçe Arzular İlköğretim Okulu, Köse İlçesi Salyazı İlkokulu, Kelkit İlçesi Sadak İlkokulu/Ortaokulu, Şiran ilçesi Akbulak İlkokulu, Torul İlçesi Altınpınar İlköğretim Okulu, Kürtün İlçesi Demirciler İlkokulu/Ortaokulu öğrencilerine Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme semineri yapıldı.


Yapılan seminerlerde Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere toplamda 375 ilkokul ve ortaokul öğrencisine bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak broşür ve uygulamalı eğitim verildi.

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