Gümüşhane'de kaçak yapılara anında müdahale ediliyor

2019 yılında başlatılan ve devam eden kaçak yapılarla mücadele kapsamında çok sayıda kaçak yapıya müdahale edilerek yeni yapıların yapılmasının önüne geçildi.

Bu bağlamda kaçak yapı müdahale ekiplerince bugün de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisindeki Santa Harabelerinin Binatlı Mahallesi'nde yapımına başlanan kaçak yapıya müdahale edildi ve Santa Bölgesinde yetkili kurumlardan izin alınmaksızın yapımına başlanan kaçak yapı mühürlenerek tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.