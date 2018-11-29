Gümüşhane'de Kafkas Ana Arı Üretim Merkezi kuruldu

Türkiye'nin en zengin endemik bitki çeşitliliğine sahip illerden olan Gümüşhane'de arıcılığa yönelik yatırım ve desteklemeler her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve DOKAP tarafından desteklenen Kafkas Ana Arı Üretim Merkezi Projesi hayata geçirildi.

Yüzde 100 hibe destekli ve 900 bin TL bütçeye sahip Kafkas Ana Arı Üretim Merkezi Projesi kapsamında Gümüşhane Merkezde 2, Kelkit'te 2, Torul'da 1, Kürtünde 1 olmak üzere toplamda 6 ana arı üreticisine 3 bin adet 2 bölmeli ana arı çiftleştirme kutusu, 180 adet 6 çerçeveli Ruşet kovan, 3 bin 600 kilogram toz şeker, 900 kilogram çiçek balı, 600 kilogram temel petek, 120 adet damızlık arı kolonisi, 240 adet Kafkas arı kolonisi, 360 adet Varroa İlacı, 6 takım ana arı ekipmanları, 360 adet boş arı kovan dağıtımı yapıldı.

Kurum bahçesinde düzenlenen törene Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Ziraat Odası Başkanı Adem Okur, İl Müdür Yardımcısı Metin Yalvaç, Şube Müdürleri ve projeden yararlanan arı üreticileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Birşen, “İlimiz zengin ballı bitkiler florası, arı yetiştiriciliğine uygun iklimi, 65 bini aşan koloni varlığı ile tarihten gelen, arıcılık geleneği ve doğal bal arısı gen kaynakları itibariyle büyük bir potansiyele ve arıcılık birikimine sahip” dedi.

Bu potansiyelin iyi değerlendirilerek koloni başına verimin arttırılmasının uygun çevre şartları ile damızlık vasıflı ve genç ana arı kullanmak ile mümkün olacağını kaydeden Birşen, “Bu amacın gerçekleştirilmesi için ana arı üretiminin teşvik edilmesi ile birlikte ana arı yetiştiriciliğinin de kontrol edilmesi ile mümkündür. Arıcılığımızın ihtiyacı olan ana arı üretiminin, sektör haline getirilip, yetiştiricilik ve kalite kontrolü ile ilgili olarak daha etkin çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu proje ile kontrollü ticari maksatla ana arı yetiştiriciliğinde üretim ve yetiştirme tekniği, üretimin ırk ve kalite açısından kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca ilimizdeki kolonilerin ana arılarının daha kaliteli anaarılarla değiştirilmesi ve çevre il ve ilçelerin Kafkas anaarı ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır” dedi.