Gümüşhane'de kamu kurumları karla mücadeleye hazır

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında kış mevsiminde trafik güvenliğine yönelik alınması gereken tedbirleri ve ilgili kurum-kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon ve iş bölümünün yapılması amacıyla toplantı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Hüseyin Pala ile ilgili ve paydaş kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Vali Taşbilek, olağanüstü hallerde olaylara anında müdahale edilmesi ve bu tür durumlarda kurumların bölge seçmeden gerekli çalışmayı yapması talimatını verdi.

Toplantıya katılan kurum temsilcilerinin görev alanlarıyla ilgili bilgiler aktardığı toplantıda acil durumlarda ve meteorolojik uyarılarda mutlaka bilgilendirme ve koordinasyonun sağlanmasını isteyen Vali Taşbilek, İl Özel İdaresi ve Karayolları görev sahasındaki köy yollarında yapılacak karla mücadele çalışmaları, il ve ilçe merkezlerinde Belediyesi görev sahasındaki çalışmalarla ilgili planlanan çalışmaları dinledi.

Toplantıda özellikle önceki yıllarda olduğu gibi köylerde taşımalı eğitim sistemi, özel öğretime devam eden öğrenciler ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylere öncelik verilmesi kararlaştırılırken, yaylaların elektriklerinin 31 Ekim tarihi itibariyle kesildiği ve buralarda hayvancılık yapan kimsenin kalmadığı, ayrıca kış mevsiminde yaban hayatının yemlenmesi için hazırlıkların tamamlandığı bilgileri aktarıldı.