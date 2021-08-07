Gümüşhane'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Gümüşhane'de karayolunda ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bayburt istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen Emrah Demirci (26) yönetimindeki 29 AAF 659 plakalı kamyonet karayolunun Arzular Kabaköy kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yaklaşık 50 metrelik mesafeden dere yatağına yuvarlanan ve bu sırada taklalar atan araç hurdaya dönerken, kazada sürücü Demirci ve yolcu olarak bulunan Soner Demirci (28) yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.