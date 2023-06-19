Gümüşhane'de kanalizasyon kazısında insan kafatası bulundu

Gümüşhane'de kanalizasyon kazısı sırasında insan kafatası olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin bahçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, alanda insan kafatasına benzer kemikleri fark etti.

Çalışmalar durdurularak polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kazının yapıldığı alanı emniyet şeridiyle çevirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kafatasının bulunduğu alanda yaptığı çalışmalarda bulunan kemiklerin bir insana ait olduğu değerlendirilirken, kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalara havanın kararması ve yağmur yağışı nedeniyle ara verildi.