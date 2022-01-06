Gümüşhane'de kapalı köy yolları açılıyor

Gümüşhane'de önceki gün gerçekleşen kar yağışının ardından kapanan köy yollarında hummalı çalışma devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri 24 saatte kapalı yolların yüzde 76'sını ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler il genelinde etkili olan yağışın ardından kapanan 95 köy yolunda karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Tüm ilçelerde ekipler 19 iş makinesi ile gerçekleştirdikleri çalışmalarla 24 saat içerisinde kapalı yolların yüzde 76'sı ulaşıma açılarak 23'e düşürdü.

Okulların bir günlüğüne tatil edildiği şehirde özellikle ertesi gün okula gidecek çocuklar için taşımalı eğitim yapılan köylere ağırlık veren ekipler bu yolların tamamını açtıktan sonra diğer köy yollarında çalışma yapıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve yer yer kalınlığı 60 santimetreye ulaşan karla mücadele çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdüren ekipler yaklaşık 860 kilometre yola sahip kapalı 95 köy yolundan 72'sini kısa sürede ulaşıma açarken, kalan 23 köy yolunun da bugün içerisinde açılması planlanıyor.

Kuruma ait tuzlama aracıyla buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde hem karla mücadele hem de tuzlama yapan ekipler ayrıca servis araçlarında taşıdıkları yemleri de hem yaban hayvanları hem de köylerdeki sokak hayvanlarına bırakıyor.

Gümüşhane'de bugün sabah itibariyle merkeze bağlı 20 ve Kürtün ilçesine bağlı 3 olmak üzere toplam 23 köy yolu kapalı.