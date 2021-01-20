Gümüşhane'de kapalı köy yollarının tamamı açıldı

Gümüşhane'de geçtiğimiz pazar gecesi etkili olan kar yağışının ardından il genelinde kapanan 205 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tamamen ulaşıma açıldı.

Pazartesi sabah saatlerinde başlayan çalışmalarla tüm ilçelerde 2 bin 236 kilometrelik yol ağında ilk etapta kapanan 205 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına başlayan ekipler diyaliz hastası bulunan köyleri önceliklendirerek tüm yolları ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 40 santimetreyi aştığı Gümüşhane'de İl Özel İdaresine ait greyder ve kar bıçaklı kamyonların yanında yer yer yükleyici ve dozerlerle de yapılan çalışmaların ardından köy yollarına ulaşım sorunsuz şekilde sağlanıyor.

Ana yolları açtıktan sonra köy içlerindeki mahalle ve bağlantı yollarında çalışmalarına yoğunlaşan ekipler vatandaşların köylerine sorunsuz ulaşımlarının sağlanması için buzlanma olan bölgelerde tuzlama çalışması da yapıyor.