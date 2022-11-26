Gümüşhane'de kar

Gümüşhane'de dün başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına başladı. Yağışla birlikte yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.

Yağışın ilk etkisini gösterdiği ilçe Şiran olurken, sabah saatlerinde başlayan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü. Şiran-İkisu arasındaki Tersun Dağı geçidi de kardan nasibini aldı. 2 bin metre ve üzerindeki noktalarda etkili olan kar yağışının yarın sabaha kadar sürmesi beklenirken, yükseklerde gerçekleşen yağış nedeniyle il merkezinde de hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.