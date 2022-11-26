İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gümüşhane'de kar

Gümüşhane’de dün başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına başladı.

Gümüşhane'de dün başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına başladı. Yağışla birlikte yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.


Yağışın ilk etkisini gösterdiği ilçe Şiran olurken, sabah saatlerinde başlayan kar ilçe merkezini beyaza bürüdü. Şiran-İkisu arasındaki Tersun Dağı geçidi de kardan nasibini aldı. 2 bin metre ve üzerindeki noktalarda etkili olan kar yağışının yarın sabaha kadar sürmesi beklenirken, yükseklerde gerçekleşen yağış nedeniyle il merkezinde de hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.