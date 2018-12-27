Gümüşhane'de kar kalınlığı 32 santimetreye ulaştı

Dün akşam saatlerine kadar etkili olarak gerçekleşen ve sabaha kadar da orta ve hafif şiddette etkisini devam ettiren kar yağışı bugün sabah saatlerinde tamamen durdu. Bugün ve yarın aralıklı olarak devam etmesi beklenen kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 32 santimetre olarak ölçüldü.

Yağışla birlikte kentin tamamı beyaza bürünürken, mahalle yolları ve karayollarında çok sayıda araç sahibi okulların da tatil olması nedeniyle araçlarını bulunduğu yerden çıkarmadı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3,9 olarak ölçüldüğü Gümüşhane'de İl Özel İdaresi yetkilileri 247 köy olunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada ekiplerin dün taşımalı eğitim ve acil durumlar için yaptığı ve kimi yerlerde gece yarısına kadar süren karla mücadele çalışmalarının ardından açılan yolların gece gerçekleşen kar yağışının ardından tekrar ulaşıma kapandığı belirtilerek, “İlimiz genelinde dün sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından bugün sabah itibariyle toplam 247 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Bu bağlamda bugün sabah itibariyle Merkez ilçemizde 65, Kelkit ilçemizde 55, Köse ilçemizde 14, Kürtün ilçemizde 24, Şiran ilçemizde 64 ve Torul ilçemizde 25 olmak üzere il genelinde toplam 247 köy yolumuz kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Tüm ilçelerimizde oluşturulan ekiplerimiz 23 iş makinesiyle birlikte yağışın durduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde karla mücadele çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır” denildi.

Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde de ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği öğrenilirken, Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı, bu geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.