Gümüşhane'de kar yağışı etkili oldu

Gümüşhane'de gece etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza bürünürken, il genelinde 41 köy yolu tekrar ulaşıma kapandı.

Dün il genelinde etkili olan ve akşam saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, gece yarısından sonra bastırınca bu kez kent merkezi de beyaza büründü.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı Gümüşhane'de, karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde de yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri de yaptıkları açıklamada dün gerçekleşen kar yağışının ardından gece yarısı tekrar etkili olan kar yağışıyla birlikte Merkez ilçede 20, Kürtün ilçesinde 3 ve Torul ilçesinde 18 köy olmak üzere toplam 41 köy yolunun tekrar ulaşıma kapandığını bildirdi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekiplerinin dün gerçekleştirdiği çalışmalarla il genelindeki 50 köyün kapalı yolunda hemen hemen hepsinin tekrar ulaşıma açıldığı fakat gece gerçekleşen yağış sonucu yolların tekrar ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerimizde kapalı köy yolunun olmadığı Gümüşhane'de kapalı köy yolu bulunan ilçelerde erken saatlerde taşımalı eğitim yapılan köyler ve diyaliz hastalarının bulunduğu köyleri önceliklendirilerek karla mücadele çalışmalarına başlandı.