Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de gece yarısı başlayan kar yağışının ardından Kürtün ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle sahile yakın olan Kürtün ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bu ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, yağış nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullara bir gün ara verildi.

Merkez, Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde ise yağışın sabah saatlerinden sonra başlaması nedeniyle herhangi bir kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenilirken, Torul ilçesinde de 18 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yalnızca acil durumlar için yol açma çalışması yaptığı öğrenilirken, yüksek dağ geçitlerinde zaman zaman trafikte aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.