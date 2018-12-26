Gümüşhane'de kar yağışı

Yağmur yağışının ardından etkili olan kar yağışıyla birlikte Valilik aldığı kararla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı taşımalı eğitim gören okullarda eğitim-öğretime 26 Aralık Çarşamba günü yarım gün süre ile ara verildiği, aynı zaman diliminde kamu kurumlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de idari izinli olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, İlimiz merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı taşımalı eğitim gören okullarda eğitim-öğretime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü yarım gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığının il merkezinde 10 santimetreye ulaştığı, kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği, Perşembe ve Cuma günleri ise hafif ve orta kuvvette aralıklı olarak devam edeceği, kar yağışından sonra da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 5-6 derecelere kadar düşeceği öğrenildi.

İl genelinde yağış nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde yağış nedeniyle zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığını, bu geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.