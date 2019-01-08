Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, özellikle Harşit vadisinde etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 37 köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkilileri gece gerçekleşen kar yağışının ardından Merkeze ilçeye bağlı 20 köy, Kürtün ilçesine bağlı 2 köy ve Torul ilçesine bağlı 15 köy olmak üzere toplam 37 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin karla mücadele çalışmalarına sabah erken saatlerden itibaren başladığı bildirildi.

Harşit vadisinde yer alan Merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili gerçekleşen kar yağışının Kelkit vadisinde yer alan Köse, Şiran ve Kelkit ilçelerinde hafif şekilde gerçekleştiği, o bölgede ki yollarda çok sıkıntı olmadığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre de il merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 derece olarak ölçülürken, sabaha karşı başlayan yağış sonucunda kar kalınlığının da 10 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Gümüşhane'de kar yağışının çarşamba günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

2 saatte 5 maddi hasarlı kaza meydana geldi

Kar yağışının ardından il merkezinin özellikle dik rampalarında buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sabah erkenden işine gitmek isteyen çok sayıda vatandaş derin bir vadiye kurulu şehir merkezinde dik rampaları inerken kayarak yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. İl merkezinde 07.30 ile 09.30 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde 5 maddi hasarlı kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde ekiplerin karla mücadele ve buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmalarını devam ettirdiği, yağış nedeniyle zaman zaman trafiğin aksadığı Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi.