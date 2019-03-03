Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren kapalı yolları açmak için çalışmalara başladı.

Dün akşam saatlerinde yağmur yağışı olarak başlayan ve gece yarısı kar yağışına dönen yağışla birlikte Gümüşhane il merkezinde kar kalınlığı 6 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkilileri yağışın ardından yaptıkları açıklamada karla mücadele çalışmalarını acil durumlar ve taşımalı sistemle eğitim yapılan köylere öncelik vererek gerçekleştirdiklerini, sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Açıklamaya göre Merkez ilçede 25, Kelkit ilçesinde 7, Köse ilçesinde 10, Kürtün ilçesinde 14, Şiran ilçesinde 12 ve Torul ilçesinde 10 olmak üzere toplam 78 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.