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Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane’de gece gerçekleşen kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Gümüşhane'de gece gerçekleşen kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.


Hafta başından itibaren soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giren Gümüşhane'de iki gündür aralıklı olarak gerçekleşen kar yağışı bu gece etkisini artırdı.


Sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından yüksek köylerde 20 santimetreyi aşan kar kalınlığı il merkezinde de 8 santimetre olarak ölçüldü.


Yağışın ardından kent merkezi beyaza bürünürken, gece en düşük sıcaklık ise sıfırın 5,3 derece olarak kayıtlara geçti.


İlçelerde de yağışın etkili olduğu Gümüşhane'de dün gece en soğuk ilçe sıfırın altında 7,2 dereceyle Köse ilçesi oldu. Burayı sıfırın altında 6,9 dereceyle Kelkit, sıfırın altında 6,8 dereceyle Şiran, sıfırın altında 4,4 dereceyle Kürtün, sıfırın altında 4,2 dereceyle Torul izledi.


Karadeniz sahile yakın, düşük rakımlı ilçeler olan Kürtün ve Torul ile kent merkezinin alçak kesimlerinde ağaç açan çiçeklerin donduğu Gümüşhane'de hafta sonuna kadar zirai don olayının kısmi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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