Gümüşhane'de Karayolu Trafik Haftası kutlamaları başladı

Gümüşhane'de 4-10 Mayıs Karayolu Trafik Haftası açılış etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yılın trafik polisi, jandarması, zabıtası ve şoförüne plaket verildi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen programda ilde yürütülen trafik projeleriyle ilgili sunum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü Celal Sarısoy tarafından gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, emniyet kemeri ve yaya öncelikli trafik anlayışı projelerinin önemine vurgu yaparak, “İnsanı önceleyen insan varlığının her şeyden üstün olduğu anlayışı hâkim kılan bir trafik anlayışı. Bizler arabaların içine bindiğimiz zaman bütün değerlerimizi bir tarafa bırakarak o yollarda yayaların, insanların olduğunu unutarak araç sürebiliyoruz. Hâlbuki dünyada ne yaratılmış ise her şey insan için. İçine bindiğimiz araba bizim insan olduğumuzu unutturmayacak. İnsan olduğumuzu her daim hatırlayacağız ve trafikte insan ile alakalı her ne unsur var ise saygı duyarak onları önceleyeceğiz” dedi.

Dünyanın medeni ülkelerinde bir yaya geçidinde insan varsa orada her şey durduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, “Orada her şey duruyorsa bu ülkede de her şey durmak zorunda. Terörden bile fazla kayıp verdiğimiz günlerden Allah'a şükürler olsun ki alınan tedbirlerle, devletimizin üst düzey yetkilileri, bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade neticesinde bugün çok ciddi oranda trafik kazalarının olmadığı, olan kazalarda da ölüm oranının asgari seviyeye indirgendiği bir süreç yaşamaktayız. Bu uygulamalara özellikle ve hassasiyetle riayet edilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş da Gümüşhane'de 2018 yılında uygulanmaya başlanan ‘Emniyet kemeri ile hayata bağlanın' projesi kapsamında ilde emniyet kemeri takma oranının yüzde 76'lara çıktığını, 2018 yılının ilk 3 ayı ile 2019 yılının aynı dönemi kıyaslandığında yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 71, yaralı sayısında yüzde 78, maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 10 azalma sağlandığını söyledi.

Törende Yılın Trafik Polisi Mehmet Fatih Özbilgin, Yılın Trafik Jandarması Uğur Kabadayı, Yılın Trafik Zabıtası Hüsamettin Yiğiter ve Yılın Şoförü Suphi Karacan'a ödülleri Vali Kamuran Taşbilek tarafından verildi.

Etkinlik liseler arası trafik kültürü bilgi yarışması ve başarılı öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.