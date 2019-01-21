Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmalarını sürdürürken İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yüksek kesimlerde bir metreyi aşan kar kalınlığının yanında şiddetli rüzgarın oluşturduğu tipi nedeniyle 2 metreyi aşan kar kütlelerini açan Karla Mücadele Ekipleri, mahsur kalan vatandaşları da kurtarmak için canla başla mücadele ediyor.

Kurumun sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ise yapılan çalışmaların hangi şartlar altında gerçekleştirildiğini ortaya serdi. İl merkezine en uzak köylerden olan ve kış mevsiminde 98 kilometre mesafeden Bayburt üzerinden ulaşılabilen Güngören köyüne bağlı İspatan Mahallesi'nde araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi olduğu ihbarını alan İl Özel İdaresi ekipleri akşam saatlerinde bölgeye ulaştı.

Bölgeye ulaşmak için Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ve Salmankaş tünelinden giden ekipler önce burada yolda kalan tırları çekilmesine yardımcı oldu. Daha sonra köye ulaşan ekipler yol açma çalışmalarına başladığı sırada çıkan tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Tipinin oluşturduğu kar kütlelerini aşarak yoluna devam eden karla mücadele aracı, şiddetli tipi nedeniyle kar kütlesinin üzerinde askıda kaldı.

Saatler süren uğraş sonucunda saplandığı noktadan çıkamayan ve tipi nedeniyle sarmalayan kar kütleleri aracı adeta beton gibi yere çakarken bölgede bulunan iş makineleri de aracı kurtaramadı. Bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle hem mobil hem de ev telefonlarının çalışmaması nedeniyle ekipler iletişim kurmak için tipide 2 kilometre yol yürüyüp telefonun çektiği noktaya giderken, sabaha kadar devam eden çalışmalarda aracın kurtarılması sırasında çelik halatlar bile koptu.

Ertesi gün tipinin durmasıyla Gümüşhane'den sevk edilen dev iş makinesinin yardımıyla önce etrafı boşaltılan iş makinesinin kurtarılması sırasında dev lastikli yükleyicinin arka tekerlekleri havaya kalkarken, şaha kalkan yükleyici zorla da olsa aracı kurtarıp yolu açarak bölgede mahsur kalan Aydıntepe ilçesi muhtarları ve vatandaşları araçlarıyla birlikte evlerine dönmesini sağladı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını mesai mevhumu gözetmeden acil durumlarda sabahlara kadar sürdürdüğünü kaydeden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, fedakarca görev yapan personeline ve bölgedeki iş makinesiyle kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan Gümüşhaneli iş adamı Hakan Özgün'e teşekkür etti.