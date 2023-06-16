Gümüşhane'de karnesini alan çocuklar Yenişehir Stadyumunda doyasıya eğlendi

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okulların tatil olmasıyla birlikte Yeni Şehir Stadyumunda “Gençlik Spor Şöleni” düzenlendi. Karnesini alarak stadyuma gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

Gümüşhane'de 18 bin 883 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise karnelerini alan çocuklar için “Gençlik Spor Şöleni” gerçekleştirildi.

2022- 2023 Eğitim-Öğretim yılının yorgunluğunu atmak isteyen çocuklar aileleriyle birlikte Yenişehir Stadyumuna gelerek doyasıya eğlendi.

Şölende atletizm, badminton, jimnastik, futbol, ayak tenisi oyunları, halat çekme, çuval yarışı, basketbol atış yarışması, paten yarışması ve mini futbol yarışmaları etkinlikleri düzenlendi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay etkinliği karnesini alan çocukların uzun yaz tatilini sporla geçirmelerini teşvik etmek ve doyasıya eğlenmelerini sağlamak için düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte ayrıca kamp tanıtımları, resim, ahşap sergileri, palyaço gösterileri, geleneksel sokak oyunları, uçurtma etkinliği, şişme oyun parkı ve trambolin ile geleneksel okçuluk gösterileri de yapıldı.

“Çocuklarımıza güzel vakit geçirme imkânı sunduk”

Çocukların tatil dönemini sporla geçirmelerinin gelişimlerine çok olumlu katkıları olacağını anlatan Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, “Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda 7'den 70'e herkesin spor yapabileceği alanları, insanlarımızın hizmetine açma noktasında bir farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Bugün çocuklarımız açısından önemli bir gün çünkü 1 yıl boyunca emek sarf ettiler bugün karnelerini aldılar. Önlerinde uzun bir tatil süreci onları bekliyor. Bu tatil sürecinde çocuklarımızın özellikle spora yönlendirilmesi noktasında bir etkinlik düzenledik. Burada çocuklarımıza ikramlarımız oldu bununla birlikte bünyemizde yaklaşan yaz spor okulları ile ilgili velilere ve çocuklara bilgi verdik ve kayıt alma noktasında antrenörlerimiz çalışma gerçekleştirdi. Bir taraftan sportif etkinlikler yapılırken bir taraftan geleneksel oyunlarla birlikte çocuklarımıza güzel vakit geçirme imkanı sunduk” dedi.

3 yaşındaki Gökçen Yılmazer, “Burada şarkılar söyledim, oyunlar oynadım ve çok eğlendim” diye konuştu.

12 yaşındaki Ravza Nur Kocaman da, “Çok eğlendik, karnem çok iyi takdir aldım. Çuval yarışına ve halat yarışına katıldım çok eğlendim” ifadelerini kullandı.