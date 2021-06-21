Gümüşhane'de keneden 4.ölüm

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran bir vatandaş keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sonucu hayatını kaybetti. Gümüşhane'de bu yaz sezonunda KKKA'dan 4.ölüm gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre Köse ilçesine bağlı Özbeyli köyünde çiftçilik yapan 45 yaşındaki Halil İbrahim Karaman bir süre önce tarlasında çalıştıktan sonra akşam eve geldiğinde vücuduna kene yapıştığını gördü. Keneyi kendisi çıkaran Karaman, ateş, bulantı ve kusma şikayetleri baş gösterince Kelkit İlçe Devlet Hastanesine müracaat etti.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı teşhisi konulan Karaman, ileri tetkik ve tedavi için Trabzon Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bir süredir burada tedavi edilen Karaman, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Karaman bugün aynı köyde toprağa verilecek.

Bahar aylarından bugüne 60'dan fazla KKKA vakasının görüldüğü Gümüşhane'de 3 kişi Şiran ilçesinden, 1 kişi Köse ilçesinden olmak üzere toplam 4 kişi vefat etti.

Son dönemde dünyayı etkisine alan Covid-19 salgınıyla adeta savaş veren sağlık çalışanlarının yıllardır sürekli KKKA konusunda eğitim verdiği Gümüşhane'de vatandaşların halen vücutlarındaki keneyi kendilerinin çıkarmasının ölümlere sebebiyet verdiği öğrenilirken, havaların ısındığı bugünlerde vatandaşların çok daha dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

KKKA ile ilgili Sağlık Müdürlüğü'nün web sitesinde şu açıklamalara yer verildi: “Vatandaşlarımızın; bağ, bahçe, tarla, mera, ahır, açık araziye çıkarken uzun kollu, kapalı, açık renkli elbise giymeleri, pantolon paçalarını çorap içine almaları, açık alanlarda, piknikte yere örtü sererek oturmaları, eve döndüklerinde kendilerinin ve çocuklarının vücutlarında özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi ya da parmak arası gibi kıvrım bölgelerinde kene araştırması yapmaları, kene tespiti durumunda kesinlikle çıplak elle dokunmadan, ezmeden, cımbız, bez, poşet yardımıyla çıkarmaya çalışmaları, çıkaramayacaklarsa en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri, 10 gün süreyle kendi sağlık durumlarını izlemeleri, ani olarak ortaya çıkan ateş, halsizlik, üşüme, titreme, baş ağrısı, kas-eklem ağrısı, bulantı, kusma, ishal, durumlarında hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye başvurmaları önem arz etmektedir.”