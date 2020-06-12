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Gümüşhane'de keneye karşı ilaçlamalı mücadele

Gümüşhane’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı’na karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanlar ve ahırlar ilaçlanmaya başlandı.

Gümüşhane'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı'na karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanlar ve ahırlar ilaçlanmaya başlandı.


Vali Kamuran Taşbilek'in talimatlarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen “Ektoparaziter İlaç Alım Projesi” kapsamında başlatılan çalışmada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri KKKA hastalığına sebep olan kenelerle mücadele kapsamında il ve ilçelerde büyükbaş hayvanları ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


Türkiye'de 2002 yılından itibaren görülmeye başlayan ve önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kenelere karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanların ilaçlanmaya başlandığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, “Müdürlüğümüze bağlı ekipler köylerde, büyükbaş hayvanları kenelere karşı ilaçlarken vatandaşlara da kene hakkında bilgiler verildiğini belirterek, Üreticilere ilaçlamanın nasıl yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösteriliyor. Ekipler ayrıca gittikleri köylerde de halka keneden korunma yöntemleri hakkında bilgiler veriyor. İl Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin talimatlarıyla 2020 yılı için “Ektoparaziter İlaç Alım Projesi” hazırlanarak İl Özel İdaresi bütçesi kaynaklarından 2 bin litre ektoparaziter ilaç temin edildi” dedi.


Son yıllarda keneler tarafından bulaştırılan ve insanlarda ateş halsizlik iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda ölüme kadar seyreden bir hastalık olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının taşıyıcısının özellikle “Hyalomma” türüne ait keneler olduğunu kaydeden Birşen, “Keneler otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan, küçük oval şekilli, 8 bacaklı, uçmayan, sıçramayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklembacaklı hayvanlardır. Keneler insan ve hayvanlardan kan emerken virüsleri de bulaştırırlar. Ülkemiz ve özellikle ilimiz kenelerin yaşaması için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. İlimizde mevsimsel olarak artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı zoonoz bir hastalık olduğu için kenelerle de mücadele etmek gerekmektedir. Bu bakımdan hem hayvan sağlığı hemde insan sağlığını tehdit eden bu hastalığa karşı bilinç oluşturmak ve özellikle hayvanlarda parazit enfestasyonu oluşturan kenelerle mücadele etmek gerekmektedir. İlimizde büyükbaş hayvanlara uygulanacak ektoparaziter ilaç sayesinde insanlarımıza kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına da karşı önleyici tedbir alınmış olacak” diye konuştu.

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