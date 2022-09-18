Gümüşhane'de kimliği olmayan adayı KPSS'ye polis yetiştirdi

Gümüşhane'de kimliğini kaybettiği için sınav salonuna alınmayan aday, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürülerek geçici kimlik belgesi çıkarıldı. Aday, sınavın başlamasına 15 dakika kala polisler tarafından sınav salonuna yetiştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları, soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilmişti. Bu çerçevede iptal edilen oturumlar bugün saat 10.15'de yapılan sınavla başladı. Gümüşhane'de sınav heyecanı yaşayan memur adayları, geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. 10.15'te başlayan sınav için girişler, saat 10.00'da sona erdi.

Sınava girmek için evinden çıkan Selma Olgun ise sabahın erken saatlerinde sınava gireceği Gümüşhane Üniversitesi'ne geldi. Kimlik kartı kaybolan memur adayı sınav salonuna alınmadı. Durumu Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine bildiren Olgun'u polis ekipleri İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Buradan geçici kimlik belgesi alan Selma Olgun, yine polis otosuyla sınavın başlamasına 15 dakika kala sınav salonuna yetiştirildi.