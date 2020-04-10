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Gümüşhane'de korona virüs hastalarından sevindirici haber

Gümüşhane’de yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle yeni Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalardan iyileşenler taburcu ediliyor.

Gümüşhane'de yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle yeni Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalardan iyileşenler taburcu ediliyor.


Bir süre önce Fransa'dan gelen ve Korona virüs şüphesiyle 17 gün önce Gümüşhane'nin pandemi hastanesi olan Yeni Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 72 yaşındaki gurbetçi E.B, tedavisinin ardından bugün eşiyle birlikte taburcu edildi.


Hastaneden “Hakkınızı helal edin” diyerek kendisini alkış yağmuruna tutan sağlık çalışanlarından helallik isteyerek çıkan E.B'yi doktor, hemşire ve sağlık çalışanları da "Geçmiş olsun" ve "Kendinize iyi bakın" söylemleri eşliğinde alkışlarla hastaneden gönderdi.


Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde Covid-19 virüsünü yenen 5.hasta olan E.B ve eşi H.B evlerinde 14 günlük izole sürecine girecek.

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