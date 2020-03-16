Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri masaya yatırıldı

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında ilgili kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda koronavirüs hastalığı (Covid-19) hakkında alınan ve alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantının başlangıcında gazetecilere yaptığı açıklamada dünyada büyük bir salgına neden olan, Türkiye'de görülmeye başlayan koronavirüs hastalığının toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiğini belirterek, toplantının amacının Gümüşhane'de yaşayan insanların en iyi şartlarda nasıl korunacağı olduğunu söyledi.

Devletin ilk günden itibaren çok özel tedbirler geliştirerek Türkiye'yi koronavirüs hastalığından en az zarar görmesi noktasında gereken herşeyi yaptığını ifade eden Vali Taşbilek, “Bizlere gönderdikleri talimatları doğrultusunda da ilimizde ne tür tedbirler aldık, alıyoruz ve farklı alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu istişaresini yapacağız. Alınmış olan tedbirler çerçevesinde hem ülkemizde hem de ilimiz özelinde baktığımızda çok şükür herhangi bir sıkıntımız mevcut değil. Sağlık teşkilatımız gerekli tedbirleri aldı. Bu hastalığın gerek yayılmaması gerek bulaşmaması noktasında yapılması gereken nelerse bizlere gönderilen talimatlar çerçevesinde geliştirdiğimiz yöntemlerle uyguluyoruz” dedi.

Gümüşhane'de koronavirüsle ilgili herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını, tedbirlerin devam ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, bugüne kadar vatandaşların gösterdiği duyarlılıktan dolayı da teşekkür ederek bu virüsün bulaşmaması ve yayılmaması noktasında vatandaşlardan aynı duyarlılığı devam ettirmelerini beklediklerini söyledi.

“Kahvehanelerde herhangi bir yasak söz konusu değil, işletmecilerimizi hijyen kurallarına uymaları için uyardık”

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Vali Taşbilek, kahvelerde kağıt ve okey oyunlarının yasaklanıp yasaklanmadığıyla ilgili bir soruyu şöyle cevaplandırdı: “Arkadaşlarımıza tavsiyelerimizi yaptık. Emniyet ve Jandarma kuvvetlerimiz vasıtasıyla kahveci arkadaşlarımıza da duyurduk. Öncelikli olarak mekanlarının hijyenlerinin sağlanması hususunda uyarılarda bulunduk. Bizim bu çalışmamız bilgilendirici, uyarıcı çerçevede bir çalışma. Kahvehanelerimiz, çay ocaklarımız insanlarımızın çokça oturduğu ve özellikle kahvehanelerde kağıt ve okey gibi oyunların oynanması sırasında birebir elle temasın olduğu noktalar olduğu için arkadaşlarımızı özellikle uyarma ihtiyacı hissettik. Onlarda bu toplumun değerli ve sorumluluk taşıyan bireyleri. Onlarda vatandaşlarımızın bu tür sıkıntıları yaşamasını istemezler. Bize düşen devlet babında onları uyarmaktı, farkındalık oluşturmaktı. Bütün işletmecilerimize gerekli tedbirleri alıp çalışmaları yaptıkları, hijyen noktasında çok daha dikkatli ve duyarlı oldukları için müteşekkiriz. Herhangi bir yasak söz konusu değil. Bizimki bir tavsiye, uyarma, bilgilendirme, rehberlik etme faaliyeti. O tür mekanlar kapalı alanlar ve insanların sıklıkla temas ettiği alanlar. Bizim amacımız da insanımızı korumak. Gümüşhane'deki işletmecilerimizin hepsi duyarlı insanlar.”

“Umreden gelip evinde duran vatandaşlarımız dışarı çıkarlarsa...”

Gümüşhane'de umreden dönen vatandaşların evlerinde olduğunu, evlerinden çıkan vatandaşlar hakkında halk sağlığını tehlikeye düşürmelerinden dolayı idari ve kanuni yollara başvuracaklarını belirten Vali Taşbilek, “Sağlık Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapıyor. Geçen günlerde Diyanet İşleri Başkanımız da açıkladı. Umreden dönen vatandaşlarımız lütfen 14 gün devletimizin yönlendirdiği şekilde evlerde izole edici şekilde tedbir alsın. Böylelikle Diyanet İşleri Başkanımızın tabiriyle kul hakkında girmekten imtina etmiş olurlar. Bu sağlık sorununun ülkemizde ve ilimizde görülmesini engelleme noktasında onlara da düşen çok önemli bir ödevdir. İstirham ediyoruz lütfen evlerinden çıkmasınlar. 14 günlük süreyi evlerinde kapalı alanlarda geçirsinler. Evlerin içerisinde biz onlara güveniyoruz. Kendi çocuklarını, aile fertlerini koruma noktasında tedbirli olacaklarını düşünüyoruz. Dışarıya çıkmasınlar. Çıkan vatandaşlarımız hakkında da diğer vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye düşürmelerinden dolayı gerekli idari ve kanuni yollara başvuracağımızı da buradan iletmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Sosyal medyada insanları endişeye sevk edecek yalan paylaşımlarla ilgili çalışmalar sürüyor”

Vali Taşbilek, son olarak geçtiğimiz günlerde Gümüşhane'de de bir örneği yaşanan sosyal medya üzerinden sansasyonel ve gerçek değeri olmayan birtakım haberler yayılmasıyla ilgili ciddi yaptırımlar olacağını hatırlatarak, “Geçenlerde ilimizde böyle bir durumla karşılaştık. Bunlar toplumu daha çok endişeye sevk eden olaylardır. Devletimiz bununla ilgili, insanları korkuya, endişeye sevk edecek paylaşımlar, gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan isteyenler için gerekli idari yaptırımlar uygulayacaktır. Bizim ilimizde de arkadaşlarımız gerekli tespitleri çalışmalarını yapıyor” ifadelerini kullandı.