Gümüşhane'de korunan alanlara çeyrek milyon ziyaretçi

Gümüşhane'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğü koruması altındaki tabiat parklarını 2019 yılında 241 bin kişi ziyaret etti.

DKMP 12. Bölge Müdürlüğü tarafından kurumun sosyal medya hesaplarından 2019 yılında Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'da koruma altındaki milli parklar ile tabiat parklarının 4 milyon 200 bin ziyaretçiyi ağırladığı duyuruldu.

Gümüşhane'de DKMP bünyesindeki Torul ilçesi Zigana dağı eteklerindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı ile Artabel Gölleri Tabiat Parkını 241 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Tabiatın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını temel hedef olarak belirleyen DKMP, bu amaç doğrultusunda her yıl koruma altına aldığı yeni alanları vatandaşların hizmetine sunuyor.

İçinde orman köşkleri, seyir terasları, tabiat eğitim merkezleri gibi sosyal donatılar bulunan milli parklar ve tabiat parklarına ilgi her geçen yıl artıyor. Bu yerlere yönelik günübirlik turlar da ziyaretçi sayısının artmasında etkili oluyor.