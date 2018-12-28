Gümüşhane'de köy yollarının yüzde 91'i ulaşıma açıldı

Gümüşhane İl Özel İdaresi, il genelinde oluşturduğu 25 iş makineli ekiplerle 36 saat içerisinde kapalı köy yollarının yüzde 91'ini tekrar ulaşıma açtı.

Gece yarılarına kadar devam eden çalışmalarla ilgili kurumdan yapılan son dakika bilgilendirmesinde bugün sabah saatlerde 86 olan kapalı köy yolu sayısının ekiplerin yoğun çalışmalarıyla 22'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Köse haricindeki tüm ilçelerde hafta sonu da karla mücadele çalışmalarının devam edeceği, kapalı 22 köy yolunu ulaşıma açacak ekiplerin ana yolları açılan köylerde de genişletme ve mahalle yollarında çalışma yapılacağı bildirildi.

Dün sabah 247 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı Gümüşhane'de il genelinde yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda 36 saat içerisinde kapalı yolların yüzde 91'inin tekrar ulaşıma açıldığı kaydedilen açıklamaya göre Merkez ilçede 8, Şiran'da 9, Torul'da 5 köy yolu olmak üzere toplam 22 köy yolunun kapalı olduğu, Kelkit, Köse ve Kürtün ilçelerinde kapalı köy yolu bulunmadığı, özellikle dağınık ve çok sayıda mahallesi bulunan Kürtün ilçesindeki köyler başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışmaların hafta sonu da devam edeceği ifade edildi.