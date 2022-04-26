Gümüşhane'de Köylere Hizmet Götürme Birlik Meclisi toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği'nin seçimli meclis toplantısı ve muhtar eğitim programı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Gümüşhane Kültür Merkezinde Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, ilgili kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarların katıldığı toplantıda ilk olarak birlik meclis toplantısı yapıldı.

Toplantıda Birliğin 2021 yılı faaliyet raporu, 2021 yılı kesin hesabıyla 2022 yılı çalışma programının görüşülmesinin ardından Birlik encümeninde görev yapacak 2 muhtar üye ile 2 İl Genel Meclisi üyesi seçimi gerçekleştirildi.

Akpınar köyü muhtarı Eyüp Aydın'ın da aday olduğu köy muhtarları arasında gizli oyla yapılan seçimde Şephane köyü muhtarı Mustafa Gürbüz ve Söğütağıl köyü muhtarı Serdar Gün Şişman ile İl Genel Meclisi üyeleri arasından da AK Partili Mihdat Uçan ve MHP'li Vedat Soner Başer, Birlik Encümeni üyesi olarak seçildi.

Seçimlerin ardından Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir söz alarak hem seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu hem de muhtarların kendisine ilettiği talepleri kürsüden dillendirdi.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Taşbilek, yeniden seçilen Birlik Encümeni üyelerine de başarı dileklerinde bulundu.

Seçimlerin ardından Vali Yardımcısı Mustafa Pala başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve talepleri salonda hazır bekleyen ilgili kurum müdürleri tarafından alınırken ardından muhtarlara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.