Gümüşhane'de Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında ‘Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen yarışmada kız ve erkek öğrenciler, jüri önünde Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde okumak için yarıştı.

Yarışmada kızlar kategorisinde Kelkit Şehit Lokman Oktay İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Kaban birinci, Gümüşhane 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Aleyna Meydan ikinci ve Şiran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Yıldız üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Gümüşhane 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emirhan Şimşek birinci, Merkez Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ahmet Sait Yağız ikinci ve Köse 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali İhsan Araç üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Yarışmaya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, yaptığı açıklamada “Bu yarışmada öğrenciler Kur'an okumada hünerlerini sergilediler. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, yarışmaya giren tüm öğrencilerimiz, zaten yarışmaya girmekle başarılı olmuşlardır. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Doğan'ın yanı sıra İl Müftüsü Osman Ayas, Ticaret İl Müdürü Mürsel Yaşar, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İhsan Altuntaş, Milli Eğitim Şube Müdürleri Onur Aydın, Oltan Balyemez, okul ve kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.