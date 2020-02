Gümüşhane'de kurtuluş coşkusu

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı. Kutlama programına eski TBMM Başkanı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Valilik adına Vali Kamuran Taşbilek ve gaziler, Belediye Başkanlığı adına Başkan Ercan Çimen ve gazilerin çelenk sunması ile başlayan programda daha sonra 20 pare top atışı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle buradaki program sona erdi. Kutlama programı ise Belediye Başkanlığı önündeki alanda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle gönderdiği mesajın okunmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Gaziler adına konuşan Ali Gürcan Erkan, konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri'ye kurtarılmış vatan toprağı verirken, bir başka gazi tarafından da Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarı, eski TBMM Başkanı, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a Vali Kamuran Taşbilek tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

“Geçmişimizi bilmeden geleceğimizi inşa edemeyiz”

Kutlamalara katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım konuşmasına, “Rabbim bir daha bizlere böyle karanlık, böyle zor günler göstermesin” diyerek başladı. Alanda bulunan gençlere seslenen Yıldırım, “Düzenlediğimiz bu kurtuluş günü etkinlikleri çok kıymetli ve önemlidir. Gençler biz kökleri mazide olan atiyiz. Geçmişimizi bilmeden geleceğimizi inşa edemeyiz. Onun için bugünler bir daha gelmesin diyoruz ama bugünlerin değerini en iyi şekilde bilmek için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz. 100 yıl önce İstiklal mücadelesinden çıktığımızda sadece 13 milyon çoğu yaşlı nüfusumuz vardı. Bütün beşeri kaynağımızı, maddi kaynaklarımızı elden çıkarmıştık. Sadece 1 üniversitemiz vardı. Bugün 207 üniversitemiz var. 2008'den beri Gümüşhanemizin de üniversitesi var, 18 binin üzerinde öğrencisi var. Milletin yüzde 85'i köylerde yaşardı, bugün milletin yüzde 90'ı şehirlerde yaşıyor. O yıllarda sadece 57 milyon dolar ihracat yapardık bugün 170 milyar dolara ulaştık. Bir tane bile havalimanımız yoktu. 56 tane havalimanımız var yakında Gümüşhane ve Bayburt'un da havalimanı hizmete açılmış olacak. Cumhuriyetin ilk yıllarında tek bağımsız Müslüman ülke Türkiye idi. O zamanlar Gümüşhane'ye erişmek neredeyse imkansızdı. Yollar yok, kış şartları ağır. Bugün öyle mi? Son 17 yılda Gümüşhane'ye tam 15 milyar lira yatırım yaptık. Gümüşhane'yi tüneller şehri yaptık. Trabzon'dan Bayburt'a, Erzincan'a her yerde tünel var. Çevre yolumuzu dağları dele dele tamamladık, hizmete aldık. Bu 15 milyar yatırımın 8 milyonu ulaştırma yatırımlarıdır. Şimdi de Trabzon'u yarım saat daha kısaltacak, bir saatin altına düşürecek Zigana tünelinin yüzde 65'i bitti. Ayrıca Bayburt tarafında Vauk tünellerinin yapımı devam ediyor. Erzincan'ı Gümüşhane'ye daha da yaklaştıracak Pekün tünellerinin de inşaatı tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

“Hedef dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girmek”

Sadece kurtuluşlarla gurur duymanın yetmeyeceğini, gelişmek ve büyümek gerektiğini kaydeden Yıldırım, “Dünyanın lider ülkeleri arasında haklı yerimizi almamız lazım. Hedef dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girmek. Geriye dönüp 17 yıla baktığımızda gelecek 17 yılımızın çok daha büyük başarılara vesile olacağını görüyoruz. Ekonomimiz daha güçlü hale gelecek. Çünkü genç, eğitimli bir nüfusumuz var. Sağlık sistemimiz dünyada parmakla gösterilen bir düzeye erişti. Ulaşım, erişim, Anadolu'nun her köşesinde yayıldı” diye konuştu.

Bundan 100 yıl önce ülkemizi dışarıdan işgal etmeye çalışanların boş durmadıklarını, şimdi de dışarıdan iş çevirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, “Geçmişte açık ve mertçe saldıranlar bugün namert bir şekilde ülkemiz üzerinde, topraklarımız üzerinde plan ve projeler yapıyorlar. Bugün Suriye'de, İdlib'de, Libya'da yaşanan budur. Mazlum ve mağdur İslam coğrafyasında yaşananlar budur. Herkes şunu bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la beraber etrafımızı kuşatan şer odaklarını da birer birer yok edeceğiz. Milletimizin güvenliği, selameti, geleceği için ne lazımsa hepsini eksiksiz yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

“İçinde bulunduğumuz sıkıntılar aydınlığın müjdecisi olacak”

Türkiye'nin gelişmeye, büyümeye, güçlenmeye devam ettiğini, gelecek günlerin aydınlık Türkiye'nin günleri olacağını dile getiren Yıldırım, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılar aydınlığın müjdecisi olacak. İlk defa geçtiğimiz yıl bütçemiz 2 milyar dolara yakın, 10 milyar lira cari fazla verdi. Yani gelirlerimiz, giderlerimizden daha fazla oldu. 2018'de yaşadığımız kur ve faiz operasyonundan sonra ekonomimiz derlenme, toparlanma sürecine girmiş oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yine hep birlikte güzel günleri yaşayacağız. Rabbim bir daha bize kurtuluş günleri yaşamak zorunda bırakmasın. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise 102 yıl önce her türlü yokluk içerisinde, birlik olan milletin ülkesinin işgali karşısında verdiği istiklal mücadelesiyle vatanını kurtardığını, yeni bir devlet kurarak, kıyamete kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacağımızı tüm dünyaya haykırdığını söyledi. Gümüşhane'nin değerlerine bağlı, müstesna güzellikleri içinde barındıran, güzel yürekli, altın kalpli insanların şehri olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri içinde barındıran bu güzel şehir, son 17 yılda, devletimizin yapmış olduğu çok büyük yatırımlarla kabuğunu kırmış, çok büyük imkanlara kavuşmuştur. Gümüşhane, Allah'ın lütfuyla 450'ye yakın yaylasıyla bir yaylalar şehriyken, yapılan devasa yatırımlarla bugün tüneller şehri olmuştur. Son 17 yılda ilimize 15 milyar Türk lirası civarında bir kamu yatırımı yapılarak, ilimizin çehresi, vizyonu ve ufku değişmiştir. Hemen her sektörde yapılmış olan böylesine kıymetli yatırımlar, milletimize sunulan hizmetler nedeniyle, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Zat-ı alinize ve bütün bakanlarımıza Gümüşhanemiz adına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İstiklal uğruna can veren aziz şehitlerimize rahmet, Gazilerimize sağlık, afiyet dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen de soğuk kış gününde kurtuluş gününün unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, “Bu topraklar, bu vatan düşmanlarımız tarafından bizlere ikram edilmedi. Açlıkla yoksullukla zor şartlarla birlikte bizden katbekat güçlü düşmanla savaşarak bu toprakları vatan yapan atalarımıza böyle bir anmayı çok görmemeliyiz. Kurtuluş törenleri milletimizin hafızasını tazelemek ve o zorlukları yaşayan atalarımız için empati yapmak gibi çok hayati bir öneme sahiptir. Unutmamalıyız ki insan topluluklarını millet yapan en önemli değer ortak tarih bilincidir. Bu şuurun tazelenmesi ve kuvvetlendirilmesi için olmazsa olmazlardan biri geçmişi unutturmamaktır. Bir asırdan uzun süre önce bu topraklarda yaşananları, günümüzde ise yakın coğrafyalarımızda yaşananları görerek daha iyi değerlendirme fırsatı bulabilmekteyiz. Bağımsızlığın, ekmek gibi, su gibi ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu bizlere göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ve alanda bulunanlara zafer yemeği ikramının yapıldığı programda protokol üyeleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterilerini bir süre izledi. Tören Türk bayraklı atlıların geçit yapmasıyla sona erdi.