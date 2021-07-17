Gümüşhane'de kuvvetli sağanak etkili oldu

Harşit Çayı vadisinde dik eğimli yamaçlar üzerine kurulu bir şehir olan Gümüşhane kent merkezinde kısa süreli sağanak yağış ve dolu yağışı etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 dakika boyunca kent merkezinde adeta çatıları döven yağmur ve dolu yağışı cadde ve yolların göle dönüşmesine neden oldu. Yağış nedeniyle su birinkisinin olduğu yerleri geçmek isteyen vatandaşlar bank ve sandalyeleri kullanırken dereye dönüşen dik yollardan karşıya geçmek isteyenler ise ıslanmak zorunda kaldı. Dik caddelerden akan suların dereye dönüşerek kentin en işlek caddelerini adeta göle çevirdiği yağışın ardından hem esnaf hem Belediye ekipleri tahliye ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yağıştan kent merkezine en yakın köy olan Alemdar köyü de nasibini aldı. Dolu yağışının etkili olduğu köyde yayla yolu başta olmak üzere köy içindeki yollar selin taşıdığı malzemelerle doldu. Yağışın durmasının hemen ardından harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri köy içinde ve yollarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.