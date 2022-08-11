Gümüşhane'de LGS'nin başarılı öğrencileri ödüllendirildi

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, ülke genelindeki fen lisesi ve diğer liseleri kazanan 23 öğrenci ve velileri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada “Hepinizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz” diyerek başarılarından dolayı hem öğrencileri hem öğretmenleri hem velileri hem de yöneticileri tebrik eden Vali Kamuran Taşbilek, bu yıl Gümüşhane genelinden 250 öğrencinin fen lisesi kazandığını hatırlattı.

Bundan sonraki aşamanın üniversite sınavı olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Kalan o dört yılı iyi doldurmak, iyi değerlendirmek lazım. Oradan da Türkiye'nin en güzel okullarına giden evlatlarımız olarak burada olmasak da bu evlatlar çok güzel yerlere gittiler deriz. Allah yolunuzu açık etsin, bahtınıza güzellik versin. Bu memleket zaten güzel memleket. Buradan çıkan insanlarda yine toprağını unutmaksızın ülkeye çok büyük zenginlikler katarak, bütün insanlığa zenginlikler katacaksınız. Fen lisesine giden çocuklarımızdan yarın insanlığın hayrına neler yapacak kardeşlerimiz var. Hepinizin gözlerinden öpüyoruz, hepinizi tebrik ediyoruz. Her zaman yanınızdayız, ne sıkıntınız olursa. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” dedi.

“Bu başarı kartopu etkisiyle büyüyerek çığ olacak, kocaman bir dağ olacak”

Elde edilen başarıyla ilgili öğretmenlere de teşekkür eden Vali Taşbilek, en büyük teşekkürün velilere olması gerektiğini belirttikten sonra “Buradaki çocuklarımızın hepsi vatana çok değerli hizmetler yapacaklar. Siz onun manevi değerini, güzelliğini yaşayacaksınız. İnşallah hayırlı güzel evlatlarda sizin her daim amel kapınızı amel defterinizi açık tutacaktır. Bu yıl iyi bir çaba gösterildi ilimizde ve bu başarı kartopu etkisiyle büyüyerek çığ olacak, kocaman bir dağ olacak. Allah yolunuzu açık eylesin” ifadelerini kullandı.

Törende daha sonra öğrencilere ve velilerine tek tek spor ayakkabısı hediyeleri Vali Taşbilek tarafından takdim edildi.