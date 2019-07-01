Gümüşhane'de ‘MEB AKUB' kuruldu

Gümüşhane'de öğretmenler ve Milli Eğitim çalışanlarından oluşan 24 kişilik ekip gerekli seminer ve eğitimlerden geçirilerek Milli Eğitim Arama Kurtarma Birliğini (MEB AKUB) oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında imzalanan protokolle Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi kapsamında Gümüşhane'de ‘Arama, Kurtarma ekibi eğitim kursu' düzenlendi.

24-27 Haziran tarihleri arasında Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen uygulamalı hizmetiçi eğitim faaliyeti 32 saat olarak gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Şubat ayından beri devam eden Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il geneli tüm okul ve kurumların acil durum ekiplerinde görevli öğretmen ve diğer çalışanlara İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Formatörü Atilla Köşger tarafından 10 saatlik Arama, Kurtarma ve Tahliye Seminerleri verilmişti. Bu seminerlere katılan öğretmen ve diğer çalışanlardan gönüllü olarak seçilen 24 kişilik Arama, Kurtarma Birliği'ni (MEB AKUB) oluşturdu.

İşveren Vekili ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, kurs merkezini ziyaret ederek Arama, Kurtarma Birliği (MEB AKUB) için gönüllü olan ekip üyelerine ve görevli eğitmenlere, faaliyetin organizasyonunu yapan İşyeri Sağlık Güvenlik Birimine, işbirliği ve desteklerinden dolayı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve tüm ekibine, kurs merkezi yönetimine tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Olgun, MEB AKUB üyelerine yaptığı konuşmada, “Ülkemiz için son derece önemli olan afetle mücadele ve kriz yönetimi konusunda tüm kurumların olası bir afet durumuna hazır bulunmaları hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aldığımız bu eğitimi uygulamaya hiç ihtiyaç duymamayı ve afetle hiç karşılaşmamayı temenni ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama, Kurtarma Birliği (MEB AKUB) olarak göreve her daim hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Faaliyette eğitmen olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Formatörü Atilla Köşger ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Arama-Kurtarma Teknisyenleri Ali Gaygusuz ve Mehmet Nuri Kurttekin tarafından ekip üyelerinin temel afet bilinci, KBRN, Arama-Kurtarma Cihazlarının Kurulumu ve Kullanımı, Enkazda Arama-Kurtarma, Binalarda üst katlardan ve kuyudan kurtarma teknikleri ile ilgili konularda uygulamalı olarak eğitim alarak, olası acil durumlar ve afetlerde gönüllü olarak profesyonel ekiplere destek olmak, olaylara müdahale etmek ve okullarda görevli diğer acil durum ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak üzere daha da yetkin hale gelmeleri hedeflendi.