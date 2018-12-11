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Gümüşhane'de meslek liseli öğrenciler için ‘kitap okuma' yarışması düzenlendi

Gümüşhane’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslek liselerinin 9-10 ve 11.

Gümüşhane'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslek liselerinin 9-10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik kitap okuma yarışması düzenlendi.


Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde toplam 44 öğrencinin katıldığı yarışma kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak, güven duygusunu geliştirmek, sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla yapıldı.


Yarışmada İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kadriye Bayar birinci olurken, Kelkit Yaşar ve İrfani Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Balcı ikinci, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Sökmen ise üçüncü oldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, “Yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmada emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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