Gümüşhane'de Muhtarlar Günü kutlamaları

Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında ilk olarak muhtarlar Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Gümüşhane Merkez Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çelenklerinin anıta sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürbüz Demir, Merkez Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emir Osman Yılmaz, kamu kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı tören hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Program kapsamında daha sonra her iki dernek yönetimi ve muhtarlar Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret ederek buket takdim etti.

Burada yaptığı konuşmada tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik eden Vali Taşbilek, “Muhtarlık müessesesi bizim için en kıymetli, en temel müessese. Devletin gören gözü, duyan kulağı, acıyan vicdanı, kalbi. Ve vatandaşın devlet sıcaklığını ilk hissettiği kapıdır. Muhtarlık, Türk devlet geleneğinde çok özel anlamı olan özel yeri olan bir müessese. Demokrasimizin de en önemli aracı muhtarlıktır. Doğrudan vatandaş tarafından kendi iradesiyle kendisini temsil noktasında seçilen bir müessesedir. Köylerimizin, mahallelerimizin vicdanıdır muhtarlar. Bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız sizsiniz. Sizlerle devletimizin imkanları, kaynakları ölçüsünde birçok şeyi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Köydeki, mahalledeki mazluma, mağdura devletin şefkatini sizler eliyle ulaştırıyoruz” dedi.

Buradaki programın ardından dernek yöneticileri ve muhtarlar daha sonra Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kutlama programı Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilecek yemek programıyla son bulacak.