Gümüşhane'de muhtarlar kahvaltıda buluştu

Toplantıda önceki dönem İl Genel Meclisi üyeleri ile birlik muhtar encümenlerine hizmetleri için plaket takdim edildi.

İl merkezine bağlı 92 köyün muhtarı ile merkez ilçe ve ArzularKabaköy beldesi muhtarlarının üyesi olduğu derneğin düzenlediği birlik, beraberlik ve tanışma toplantısında konuşan dernek başkanı Gürbüz Demir, il merkezine bağlı 52 muhtarın değiştiğini söyledi.

Gümüşhane köylerine çok güzel hizmetler yapıldığını ve yeni dönemde de yapılacağını kaydeden Gürbüz, yeni muhtarlara şu tavsiyelerde bulundu: “Hükümetimiz gerekli ödenekleri gönderdiğinde köylere daha güzel hizmetler yapılacaktır. Bu işler ödenek meselesi. Yapılan işlerin listesini yapın ama aciliyet ve önceliklerinizi birinci sıraya koyun. Sonuçta köyünüzde çeşitli vaatlerde bulundunuz. Bu vaatlerinizi 1 yılda değil de 5 yıla yayarak yerine getirmeye çalışın. Önceliklerinize göre müracaatlarınızı gerçekleştirin.”

Toplantıda konuşan Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz de yeni dönemde tüm seçilmiş muhtarlara başarı dileklerinde bulunarak, “Birlik, beraberlik ve dirliğimiz daim olsun. İnşallah hep beraber memleketimize, milletimize hizmet edeceğiz. Önemli olan bu memlekete ve millete hizmet etmektir. Gök kubbede hoş bir sada bırakarak gitmek çok önemli. Hep beraber Gümüşhanemize en güzel hizmetleri yapacağız” diye konuştu.

Etkinlikte daha sonra önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Adil Gürses, Zülfikar Bal ile Köylere Hizmet Götürme Birliğinde encümen olarak görev yapan muhtarlara plaket takdim edildi.

Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, merkez ilçe İl Genel Meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.